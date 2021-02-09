Эксперты Всемирной организации здравоохранения дали трехчасовой брифинг по итогам их 4-недельной миссии в китайском Ухане с целью расследования причин пандемии коронавируса COVID-19.

#Буквы рассказывают о ключевых моментах брифинга.

Как сообщалось ранее, 14 января эксперты Всемирной организации здравоохранения отправились в Ухань — город в Китае, где были обнаружены первые случаи заражения COVID-19. На согласование визита группы ВОЗ потребовались месяцы. Китай согласился на это только на фоне международного давления. В экспертную группу вошли специалисты из 10 стран мира.

Первых две недели группа экспертов была на карантине. После специалисты отправились на рынок морепродуктов Хуанань, где была зафиксирована первая вспышка заболевания, а также в Уханьский институт вирусологии, который подозревали в причастности к распространению вируса.

По словам руководителя миссии ВОЗ Питера Бена Эмбарека, эта поездка не смогла кардинально изменить представление о первых днях пандемии, но “добавила деталей к этой истории”.

Когда коронавирус начал распространяться среди людей?

Эмбарек отметил, что исследователи анализировали образцы крови, которые были сданы на анализ до декабря 2019 года, когда эпидемия, как считается, началась, чтобы проверить, мог ли вирус начать циркулировать раньше.

“Пытаясь понять ситуацию в декабре 2019 года, мы приступили к очень подробному и глубокому поиску случаев, которые могли иметь место ранее в том же году и которые были упущены из внимания. И был сделан вывод, что мы не нашли доказательств крупных вспышек, которые могли быть связаны со случаями COVID-19, до декабря 2019 года в Ухане или где-либо еще”, — подчеркнул он.

Коронавирус создали в лаборатории?

Эксперты считают утечку коронавируса из лаборатории настолько маловероятной, что от ее рассмотрения в будущих исследованиях лучше отказаться.

“Результаты показывают, что гипотеза об инцидентах в лабораториях крайне маловероятно может объяснить распространение вируса среди людей”, — сказал Эмбарек

Виноваты ли летучие мыши?

По словам Эмбарека, наиболее вероятный путь распространения вируса — от летучей мыши к другому животному, а затем уже к человеку.

Эксперт группы Марион Купманс, вирусолог из Нидерландов, отметила что некоторые животные, продаваемые на уханьском рынке, были восприимчивы или подозревались в восприимчивости к вирусу. Речь идет о кроликах и бамбуковых крысах, через которых вирус также мог передаться человек.

Однако эту версию, подчеркнул Эмбарек, также необходимо исследовать дополнительно.

“Возможный путь от любых исходных видов животных до рынка Хуанань мог быть очень долгим и запутанным, а также мог включать перемещение через границы”, — сказал глава экспертной группы.

Вирус передался человеку через замороженные продукты питания?

Китай неоднократно продвигал идею о том, что вирус может передаваться через замороженные продукты. Были и неоднократные заявления об обнаружении следов коронавируса на импортной упаковке пищевых продуктов.

Эмбарек сказал, что команда выявила на рынке продавцов замороженных продуктов животного происхождения, в том числе выращенных на фермах диких животных, и указал на то, что изучение цепочек поставок имеет смысл. В то же время он отметил, что пока неясно, может ли человек заразиться вирусом через замороженные продукты.