В странах Азии использование медицинской маски считается одной из ключевых мер в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. При этом ВООЗ рекомендует носить их только больным. Помогают ли маски в борьбе с пандемией?

Об этом пишет CNN.

Правительства многих стран мира призывают людей носить маски для защиты от коронавируса. В Азии опыт применение масок отмечается более низкими показателями инфицирования и более быстрым сдерживанием вспышек.

В других частях мира это вызывает диссонанс, поскольку органы общественного здравоохранения, политики и представители СМИ уверенно заявляют, что маски не помогают, и призывают людей вместо этого мыть руки и поддерживаться социального дистанцирования.

К примеру, американский хирург Джером Адамс в конце февраля написал своем Twitter-аккаунте: “Хватит покупать маски!”, потому что, по его словам, они не защищают от заражения COVID-19.

Тогда же директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд, выступая перед законодателями, на вопрос, должны ли люди носить маски, ответил: “Нет”.

Теперь он уже не так уверен. В понедельник Редфилд сказал, что CDC пересматривает свои рекомендации и может порекомендовать общее использование масок для защиты от инфекции сообщества. Вероятно, это всего лишь вопрос времени.

В прошлом месяце эксперт по микробиологии в Калифорнийском университете в Беркли Эдриан Берч отметил, что “несмотря на то, что все твердят, что маски “не работают“, вы, вероятно, не видели каких-либо веских доказательств в поддержку этого утверждения, так как их не существует”. По его словам, на самом деле, есть доказательства прямо противоположного: маски помогают предотвратить вирусные инфекции, подобные нынешней пандемии.

Берч подчеркнул, что системный анализ опубликованных исследований по данной теме содержит убедительные доказательства в поддержку ношения масок на примере эпидемии атипичной пневмонии 2003 года. Одно исследование общественного распространения в Пекине показало, что “постоянное ношение маски в общественных местах снижало риск заражения ОРВИ на 70%“. ОРВИ, как и COVID-19, является респираторным заболеванием, вызываемым тем же коронавирусным семейством вирусов.

Опыт Азии

В то время как атипичная пневмония распространилась по всему миру, очаг эпидемии находился в Азии, особенно в материковом Китае и Гонконге. С самого начала Гонконг и многие другие азиатские правительства рекомендовали людям носить маски постоянно, независимо от того, есть ли у них симптомы вируса или нет. Несмотря на то, что некоторые СМИ кричат об “одержимости“ Азии масками для лица, эта тактика, по-видимому, способствовала предотвращению вспышки.

Отмечается, что Тайвань, Южная Корея и материковый Китай, которые широко используют маски, добились больших успехов в предотвращении крупных вспышек или в их сдерживании, чем Европа и Северная Америка, где маски либо не используются, либо их трудно найти.

Противоречия

В своем руководстве по коронавирусу CDC отмечает, что он распространяется главным образом “через дыхательные капли, образующиеся, когда инфицированный человек кашляет или чихает“, которые “могут попасть в рот или нос людей, которые находятся поблизости или могут вдыхаться в легкие“.

Агентство рекомендует, чтобы больные носили лицевую маску или иным образом пытались “прикрыть свой рот во время кашля и чихания“, в то же время, ухаживающие за ними должны также носить лицевую маску, когда они находятся в одной комнате. Тем не менее, в том же совете, CDC отметил, что, если у человека нет симптомов носить маски для лица “не нужно“.

Это заявление сбило с толку многих людей, особенно тех, кто выступает за использование масок в качестве меры предосторожности. CDC, наряду с ВООЗ и несколькими другими органами и экспертами общественного здравоохранения, в один голос заявляют, что маски не обеспечивают защиту в обычных обстоятельствах, добавляя, что они необходимы для работников здравоохранения.

Маски работают

Попытка избежать нехватки масок для работников охраны здоровья, по-видимому, была главным приоритетом тех, кто выступает против их широкого использования. Одна из причин, по которой Редфилд CDC указал на возможность изменения руководства по маскам, заключается в том, что коронавирус может распространяться, когда у людей нет симптомов, следовательно, все должны закрывать свои лица.

Однако распространение вируса до того, как у людей появляются симптомы, не новость. Это широко известно с первых недель вспышки болезни, а в последние месяцы доказательства только усилились.

Издание отмечает, что, если бы, начиная с января, люди носили маски можно было бы избежать такого масштабного распространения коронавируса.