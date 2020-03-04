Об этом пишет Vox.

Коронавирус все больше распространяется в США. Как быстро и далеко он распространится, сколько людей заболеет и сколько из них умрет, пока неизвестно.

Отмечается, что чиновники общественного здравоохранения страны имеют много инструментов для замедления распространения вируса, и, как показывает опыт Китая, использование этих инструментов действительно может помочь.

По состоянию на 2 марта, было зарегистрировано 43 случая заражения в 10 штатах США и шесть случаев смерти. В штате Вашингтон вирусологи подозревают, что вирус циркулирует в течение нескольких недель. Там государственные чиновники рассматривают возможность закрытия школ и расширяют тестирование на болезнь.

В то же время, федеральное правительство может применять и другие меры такие, как ограничения на въезд через границу или карантин. При этом, люди и сами могут предотвратить распространение вируса.

Отмечается, что существует три инструмента общественного здравоохранения, которые возможно в этом помогут. Помимо соблюдения личной гигиены, существует несколько других широких стратегий общественного здравоохранения, используемых для подавления вирусной вспышки. Это, в частности, изоляция больных пациентов и отслеживание их контактов, карантин, а также социальное дистанцирование.

Изоляция отделяет людей с подтвержденными инфекциями от других людей, чтобы они могли выздороветь, не заражая кого-либо еще. Карантин ограничивает передвижение людей, у которых могут быть подвержены инфекции, но они еще не больны. А социальное дистанцирование относится к целому ряду тактик, направленных на то, чтобы люди не собирались большими скоплениями, чтобы замедлить распространение вируса.

Все это с различной степенью эффективности может помочь во время вспышки.

Изоляция

Если правительство сможете идентифицировать всех, кто был инфицирован этим вирусом, и безопасно изолировать их от других людей, пока они находятся на лечении, это может остановить вспышки, для которых нет вакцин или методов лечения.

Но эксперты сомневаются, что это можно полностью сдержать и остановить Covid-19.

“Там уже слишком много недиагностированных случаев. Люди с Covid-19 могут распространять вирус до того, как у них появятся симптомы, или у них могут быть легкие симптомы, но они продолжают свою повседневную жизнь, распространяя вирус”, – отметила профессор эпидемиологии в Университете штата Кент Тара Смит.

Карантин

Во время карантина людей, которые могли подвергнуться инфекции, просят остаться дома или в другом месте, изолированном от других людей. Карантин может быть нацелен только на людей, которые путешествовали по затронутым странам.

Правительства штатов, а также некоторые крупные города имеют право вводить массовый карантин или изолировать людей, которые могли подвергнуться воздействию вируса, чтобы предотвратить распространение болезни до того, как они начнут испытывать симптомы.

Однако по словам специалистов, доказательства того, что карантин мог замедлить распространение прошлых вспышек, неоднозначны. Во время вспышки может быть трудно определить тех, кого следует отправить на карантин. Кроме того, карантин может и негативно сказаться, что и произошло на круизном лайнере Diamond Princess, где он привел к заражению большего количества людей. Помимо этого, есть и другие недостатки, к примеру, люди регулярно нарушают карантинные запреты.

Социальное дистанцирование

Изоляция и карантин зависят от способности должностных лиц общественного здравоохранения быстро выявлять случаи или возможное воздействие инфекции. Но что, если опасный вирус широко циркулирует среди населения? В таком случае действенной мерой будет социальное дистанцирование. В целом, оно направлено на то, чтобы люди находились на расстоянии друг от друга.

“В отличие от карантина и изоляции, приказы о социальном дистанцировании обычно применяются ко всем сообществам, а не к отдельным лицам”, – объяснил профессор права в Вашингтонском юридическом колледже Линдсей Уайли.

По его словам, эти меры включают в себя откладывание или отмену массовых мероприятий, таких как спортивные мероприятия, концерты или религиозные собрания.

“Местный департамент здравоохранения может попросить или приказать – частным предприятиям и организациям отменить мероприятия, на которых, как ожидается, собирается большое количество людей. Или, если будет установлено, что дети играют важную роль в передаче инфекции, государственные и местные чиновники могут распорядиться закрыть государственные и частные школы и детские сады. Эти решения будут приниматься главным образом на местном уровне – город за городом, округ за округом”, – добавил Уайли.

Он также отметил, что на эти решения часто влияют политические проблемы.