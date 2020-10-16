Российский шоумен и телеведущий Максим Галкин записал пародию на всенародный опрос, проведение которого инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте Галкина.

Ради того, чтобы высмеять опрос, шоумен перешел на украинский язык. Он предложил свои “варианты” вопросов украинцам.

Свое видео он подписал: “Спецвыпуск для Украины! Владимир Зеленский и его опросник”.

В общей сложности Галкин озвучил не пять, а шесть вопросов. Он, в частности, сравнил гарантии безопасности, прописанные Будапештским меморандумом, с законами Ньютона.

“Всем привет. Случайно перед выборами я решил задать тебе пять очень важных вопросов. Первый вопрос: “Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведет?” Второй вопрос: “Нужно ли сократить все население Украины до 300 депутатов?.. Третье: “Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?” Четвертый: “В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона – закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос: либо все люди выполняют этот закон, либо никто?” – заявил шоумен.

Кроме того, Галкин “спросил”, “может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?”

А шестой вопрос звучит так: “Любишь ли ты регги?”

Перед “вопросом” о медицинском каннабисе Галкин демонстративно исчез из кадра на несколько секунд.

В конце он призвал “ставить лайки и писать комментарии”, а также “подписаться на всех депутатов “Слуги народа” и получить бесплатно медицинский каннабис”.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение всенародного опроса в день местных выборов 25 октября. На него планируется вынести пять вопросов:

• “Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?”

• “Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?”

• “Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?”

• “Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса с целью облегчения боли тяжелобольных?”

• “Необходимо ли Украине на международном уровне понять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?”.