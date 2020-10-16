Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте Галкина.
Ради того, чтобы высмеять опрос, шоумен перешел на украинский язык. Он предложил свои “варианты” вопросов украинцам.
Свое видео он подписал: “Спецвыпуск для Украины! Владимир Зеленский и его опросник”.
В общей сложности Галкин озвучил не пять, а шесть вопросов. Он, в частности, сравнил гарантии безопасности, прописанные Будапештским меморандумом, с законами Ньютона.
“Всем привет. Случайно перед выборами я решил задать тебе пять очень важных вопросов. Первый вопрос: “Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведет?” Второй вопрос: “Нужно ли сократить все население Украины до 300 депутатов?.. Третье: “Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?” Четвертый: “В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона – закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос: либо все люди выполняют этот закон, либо никто?” – заявил шоумен.
Кроме того, Галкин “спросил”, “может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?”
А шестой вопрос звучит так: “Любишь ли ты регги?”
Перед “вопросом” о медицинском каннабисе Галкин демонстративно исчез из кадра на несколько секунд.
В конце он призвал “ставить лайки и писать комментарии”, а также “подписаться на всех депутатов “Слуги народа” и получить бесплатно медицинский каннабис”.
Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение всенародного опроса в день местных выборов 25 октября. На него планируется вынести пять вопросов:
• “Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?”
• “Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?”
• “Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?”
• “Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса с целью облегчения боли тяжелобольных?”
• “Необходимо ли Украине на международном уровне понять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?”.
- 13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках зададут пять вопросов.
- В Офисе президента заверили, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.
- Юрист Андрей Магера в комментарии #Буквам заявил, что проведение любых опросов на избирательных участках, кроме национального экзитпола, не предусмотрено законодательством.
- В Комитете избирателей Украины также подчеркнули, что проведение опросов в день голосования на местных выборах 25 октября противоречит Избирательному кодексу.
- “Всенародный опрос”, который инициировал Президент Украины Владимир Зеленский, профинансируют меценаты, имена и фамилии которых не озвучивают.