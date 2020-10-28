Газета The New York Times вместе с платформой онлайн-опросов Lucid опросили американских избирателей и выяснили, чем холодильник сторонников Дональда Трампа отличается от холодильника сторонников Джо Байдена.

Итоги эксперимента опубликованы на сайте газеты.

The New York Times и Lucid опросили граждан, за кого они собираются голосовать, и попросили их сфотографировать содержимое своих холодильников. Отобрав фотографии, которые прислали те, кто уже определился, за кого будет голосовать, NYT и Lucid создали викторину. В ней каждый желающий может попробовать угадать по фото, сторонником кого из кандидатов является владелец холодильника.

В итоге журналисты заявили, что исследовать содержимое холодильника избирателя, чтобы узнать, кому он отдаст голос, — “гораздо надежнее, чем подбросить монету”. И действительно, некоторые фото холодильников оказались настолько “говорящими”, что около 90% опрошенных узнали, поклонникам кого из кандидатов они принадлежат.

Однако были и такие, где 90% лиц ошибались:

Журналисты обратились к комику Джастину Макэлрою, чтобы он пересмотрел фото и поделился своими мыслями. Ему предложили проанализировать это изображение:

“Это трудно, но если мне приходится догадываться, фасованные кексы чувствуются как-то от Трампа. Кроме того, почему они в холодильнике? Кроме того, это огромная бутылка масла? Это запутанный холодильник. Этот человек держит арахисовое масло в холодильнике, ему следует отказать в участии в выборах. За исключением этого, этот человек пойдет за Байдена, потому что ничего не говорит о демократе, как дорогой йогурт”, — сказал он.

И это действительно был холодильник избирателя Байдена.

Исследователи попросили игроков викторины выбрать предметы, которые, по их мнению, являются хорошими подсказками. Сверху можно увидеть, какие товары игроки правильно проассоциировали преимущественно с избирателями Трампа, снизу какие — с избирателями Байдена:

Вот предметы, которые люди считали подсказками, когда неправильно угадывали политические предпочтения владельца холодильника:

Опрос компании MRI-Simmons свидетельствует, что у сторонников Байдена и Трампа действительно “особые” бренды, которые они выбирают чаще, чем их политические оппоненты. Например, избиратели Байдена чаще, чем другие, выбирают горчицу Grey Poupon mustard и сок Minute Maid, а сторонники Трампа чаще покупают заправку для салата Ken и соус Pace picante.

Примечательно, что пустые или почти пустые холодильники пользователям не удавалось угадывать правильно.