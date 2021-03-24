Наверняка уже все хорошо осведомлены о том, что риск заражения коронавирусом в помещении довольно высокий. Но каков риск подхватить COVID-19 во время прогулки в парке, во время занятия бегом или катания на велосипеде? Что делать на открытом воздухе безопаснее?

В этом разбирались #Буквы.

Медики говорят, что заражение может происходить на открытом воздухе, но вероятность этого значительно снижается.

Потоки воздуха разгоняют и разжижают вирус. Свежий воздух помогает испарять жидкие капли, в которых “живет” вирус.

Вдобавок к этому ультрафиолетовый свет Солнца должен убить любой вирус, который находится на открытом воздухе.

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Тем не менее есть случаи, когда можно заразиться находясь на улице.

В одном исследовании приводился пример, когда в Китае двое мужчин пообщались друг с другом в течение 15 минут, и этого было достаточно для распространения вируса.

Во время близкого разговора изо рта могут вылетать микроскопические капли слюны (аэрозоль), большинство из которых быстро упадет на землю, но некоторые могут попасть собеседнику в глаза, нос или рот.

Так что совет – не общайтесь вплотную друг к другу.

В помещении аэрозоль может накапливаться в воздухе и представлять опасность. Снаружи потоки воздуха аэрозоль разгоняют.

Имеет ли значение, как долго вы находитесь рядом с другими людьми?

Если вы пройдете мимо кого-то на улице или пробежитесь – это означает, что вы находитесь рядом максимум несколько секунд.

Маловероятно, что мимолетные встречи будут достаточно продолжительными, чтобы вирус добрался до вас.

Можно ли поймать вирус после контакта с поверхностями в общественных местах

Если инфицированный человек кашляет в ладонь, а затем вытирает ее о поверхность, вирус может жить на этой поверхности в течение нескольких часов.

Исследователи из США обнаружили вирус на ручках мусорных урн и кнопках на пешеходных переходах.

Они считают, что это могло также могло быть причиной заражений, хотя и на относительно низком уровне.

Зимой вирус может жить дольше на открытом воздухе – он “процветает” при низких температурах.

Кроме того, это время года, когда у людей обычно насморк, и обычная реакция людей – вытирать его рукой.

Это может повысить вероятность загрязнения поверхностей.

Виды спорта с наименьшим риском заразиться COVID-19

Врачи американского академического медицинского центра Мейо отмечают, что тесный контакт с посторонними людьми увеличивает риск повстречать того, кто инфицирован вирусом, вызывающим COVID-19. Вот почему, как правило, любая деятельность, которая позволяет сохранять социальную дистанцию ​​не менее 2 метров от других, представляет меньший риск заразиться.

Какими же видами досуга можно безопасно заниматься во время карантина:

Ходьба, бег и походы

Катание на роликах и велосипедах

Рыбалка

Гольф

Скалолазание или ледолазание

Каякинг, гребля на каноэ, дайвинг, катание на лодках или парусный спорт

Катание на лыжах, в том числе беговых и горных

Катание на коньках

Катание на сноуборде

Катание на санях

Занятия фитнесом, проводимые вне помещения или виртуально.

Избегайте гулять по переполненным улицам и узким дорожкам. Носите маску, если вы не можете находиться на расстоянии не менее 2 метров от людей.

Не надевайте маску во время занятий, во время которых она может намокнуть.

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Социальная деятельность с низким уровнем риска заболеть

Пикники. Берите еду из дома или же еду на вынос в любимом ресторане или кафе. Заказывайте доставку.

Фермерские ярмарки. Наденьте маску и соблюдайте социальную дистанцию ​​не менее 2 метров от других.

Автокинотеатр. Например, в США такие кинотеатры снова стали популярны.

Активный отдых на открытом воздухе с повышенным риском заразиться

Большие посиделки. Самый высокий риск заразиться которонавирусом – находиться в больших скоплениях людей. Примеры – свадьбы, фестивали и парады.

Молодежные и детские лагеря. В лагерях, как правило, дети и молодежь приезжают из разных мест и проводят много времени вместе в помещении, в тесном контакте.

Детские площадки. Поверхности игрового оборудования, к которым дети часто прикасаются, “облегчают распространение” вируса.

По материалам BBC.