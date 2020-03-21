Япония была одной из первых стран за пределами Китая, которую поразил коронавирус, а теперь она является одной из наименее затронутых среди развитых стран. Эксперты расходятся во мнениях: некоторые считают, что страна уже пережила вспышку, а некоторые говорят, что все еще впереди.

Об этом пишет Bloomberg.

В отличие от драконовских методов изоляции Китая, массового карантина в большей части Европы и крупных городов США, призывающих людей оставаться дома, Япония не ввела никаких ограничений. Несмотря на то, что были случаи закрытия школ, жизнь для большинства населения остается обычной. Токийские поезда в час пик по-прежнему переполнены, а рестораны остаются открытыми.

В связи с этим эксперты задаются вопросом, пережила ли Япония вспышку или все еще впереди. Правительство утверждает, что оно активно занималось выявлением носителей и сдерживанием распространения. При этом, критики утверждают, что тестирования в Японии проводились медленно и, возможно, страна стремится сохранить низкие показатели заражения, поскольку в июле планируется провести Олимпиаду в Токио.

По состоянию на 18 марта в Японии было зарегистрировано чуть более 900 подтвержденных случаев, не учитывая зараженных на круизном лайнере. В США, Франции и Германии было зарегистрировано свыше 7 000 случаев, а в Италии – около 36 000.

В Токио, среди самых густонаселенных городских районов, случаи заболевания составили 0,0008 % населения. Северный остров Хоккайдо, который был наиболее пострадавшим районом Японии, уже отменяет чрезвычайное положение, поскольку новые случаи замедлились.

По словам профессора Королевского колледжа в Лондоне и бывшего руководителя политики здравоохранения во Всемирной организации здравоохранения Кенджи Сибуя, существует два варианта: толи Япония сдержала распространение, сосредоточившись на носителях вируса, толи вспышки еще не обнаружены.

“Японии повезло, что в страну было завезено лишь небольшое количество случаев SARS-CoV-2, и они, по-видимому, по-прежнему сосредоточены в ограниченных районах, их легко контролировать”, – считает американская писательница в области здравоохранения Лори Гаррет.

Отмечается, что Япония может иметь некоторые постоянные преимущества. К примеру, рукопожатия и объятия там встречаются реже, чем в других странах G7. Японцы также более тщательно следят за личной гигиеной. Возможно именно это и помогло сдержать распространение инфекции.