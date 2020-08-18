Детям от 7 до 14 лет, которых вакцинировали согласно календарю прививок, не нужно проходить вакцинацию либо ревакцинацию для посещения школ.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Так, ему был задан вопрос, “является ли обязательной сейчас карта профилактических прививок для посещения школы?”

“Если мы говорим о карте профилактических прививок, то если ребенка вакцинировали согласно календарю прививок, в возрасте с 7 до 14 лет ему не проводится вакцинация или ревакцинация. Поэтому очень важно вовремя делать прививки ребенку, вовремя вакцинировать ребенка, и в таком случае это не нужно (делать, – ред.) при школе”, – отметил в ответ Степанов.

При этом он проинформировал, что в школе могут попросить предоставить справку относительно наличия необходимых прививок.

“Но в то же время, в школе вас могут попросить предоставить соответствующую справку относительно соблюдения календаря прививок, то есть того, что касается вакцинации ребенка”, – рассказал Степанов.

Он уточнил, что за время эпидемии коронавируса в Украине не прекращалась вакцинация от различных заболеваний.

“За все время пандемии мы не прекращали вакцинацию. Это не просто безопасно, это имеет огромное значение. Потому что мы вакцинируем детей от очень серьезных и угрожающих болезней. Поэтому я, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем родителям относительно соблюдения календаря прививок. Детей нужно вакцинировать, делать им прививки, чтобы они не заболели. Именно на это направлен весь календарь прививок, именно на это направлена наша политика”, – заявил Степанов.

Стоит отметить, что, согласно календарю прививок, детям в 14 лет вводят шестую дозу вакцины от полиомиелита.

Министр также проинформировал, что в Украине педагоги из-за карантинных ограничений не должны проходить медосмотры.

“Педагоги не должны проходить медосмотры. Соответствующие изменения были внесены в связи с карантинными ограничениями”, – подчеркнул Степанов.

(На видео – с 7:45)