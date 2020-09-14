Если руководство школы или учителя настаивают на том, чтобы дети убирали, родителям стоит написать заявление об отказе.

Об этом сообщает портал “Всеосвита” со ссылкой на разъяснения юриста.

Стоит отметить, что некоторые родители не против того, чтобы их дети убирали в классах, так как считают, что такая практика будет полезной. Дети будут учиться следить за порядком, быть самостоятельными, уважать труд других. Учителя же убеждены, что навыки уборки за собой должны воспитывать именно родители, а не школа.

Поэтому, должны ли дети убирать класс?

Ребенок убирать в школе может только при собственного согласии и согласии родителей. Статья 43 Конституции Украины запрещает принудительный труд.

Во время обучения дети могут быть привлечены к работе, только связанной с учебным процессом. Уборка классов или территории школы не предусмотрена учебным планом.

В пункте 5 статьи 53 Закона Украины Об образовании отмечается: “Привлечение соискателей образования во время образовательного процесса к выполнению работ или к участию в мероприятиях, не связанных с реализацией образовательной программы, запрещается, кроме случаев, предусмотренных решением Кабинета Министров Украины”.

А вот во внеурочное время детей можно привлекать к уборок, но здесь кроме согласия самого ребенка и родителей на такую ​​работу, школа должна обеспечить ряд условий:

Процесс уборки должно происходить в присутствии учителя, классного руководителя или медработника.

Дети должны быть в специальной одежде.

Уборка разрешается делать только влажное.

После уборки помещение необходимо проветрить.

Если руководство школы или учителя настаивают на том, чтобы дети убирали, родителям стоит написать заявление об отказе.

Убирать в школе ученики могут только по собственному согласию и согласия родителей, все остальное – незаконно.

По словам юриста Романа Корсуна, всю школу должны убирать технические работники:

“Есть четкая норма: один уборщик служебных помещений школы на каждые 500 кв. м убираемой площади. Есть штатное расписание школы с количеством технических работников. Есть их должностные инструкции. Уважаемые уборщики выполняют свою важную работу и получают заработную плату – точка”.

Технические работники кабинет директора не убирают:

“Директор школы или сам убирает свой кабинет, или доплачивает техническим работникам”, – пояснил юрист.

Поэтому очевидно, что ученики не обязаны убирать классы.