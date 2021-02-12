Министерство охраны здоровья Украины одобрило рекомендации экспертов об особенностях вакцинации от коронавируса COVID-19 некоторых категорий граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Рекомендации были наработаны Национальной технической группой экспертов по иммунопрофилактике. Они, в частности, касаются вакцинации лиц, которые уже переболели COVID-19, а также беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком.

Будут ли вакцинировать тех, кто переболел?

В Украине будут делать прививки от коронавируса тем, кто уже переболел.

В то же время, таким лицам предложат отсрочить вакцинацию на 6 месяцев со дня течения COVID-19. Однако, по желанию лица, вакцинация может быть проведена ранее 6-месячного срока, если человек входит в “группу риска” и при достаточном количестве доз вакцины.

Разъяснения по поводу этой рекомендации дал накануне в эфире ток-шоу “Право на власть” главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что тестирование перед вакцинацией делать не будут.

“Человеку, который переболел COVID-19, может быть рекомендовано передвинуть вакцинацию на 6 месяцев. Но если у него есть желание, и он попал в приоритетные группы, перенесенная болезнь не является противопоказанием для вакцинации. Никаких серологических исследований ИФА на антитела, на иммуноглобулины делать не надо. Хотите вакцинироваться – вакцинируйтесь”, – заявил Ляшко.

Кому рекомендуют отложить COVID-вакцинацию?

В Минздраве определили несколько категорий лиц, для которых рекомендуется отложить вакцинацию на 6 месяцев. Это:

1. Лица с острым течением COVID-19, которые не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19.

2. Лица с острым течением COVID-19, у которых инфекция развилась после получения первой дозы вакцины (вторую дозу рекомендуется получать через 6 месяцев). По желанию лица, вакцинация второй дозой может быть проведена ранее 6-месячного срока при достаточном количестве доз вакцины.

3. Лица, получавшие терапию антителами от COVID-19, плазму реконвалесцентов.

Как будут вакцинировать беременных?

В МОЗ рекомендуют отложить COVID-вакцинацию беременных женщин до рождения ребенка.

Если же беременность наступила после получения первой дозы вакцины, то введение второй дозы также рекомендовано отложить (до завершения беременности).

Как отметил накануне Виктор Ляшко, “беременные женщины не прививаются, поскольку пока мало данных”.

Однако, вакцинация беременных медиков из приоритетных групп может быть проведена, “учитывая соотношение риск – польза” (преобладание пользы от вакцинации над высоким риском для инфицирования и тяжелого течения COVID-19 у беременных).

МОЗ не рекомендует перед вакцинацией от COVID-19 делать рутинное проведение теста на беременность.

По рекомендации МОЗ, женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут быть вакцинированы без оговорок.

Вакцинация аллергиков

В МОЗ отмечают, что в случае тяжелой аллергической реакции на полиэтиленгликоль или подобную молекулу делать прививки вакцинами, в состав которых входит это вещество, нельзя.

При определении противопоказаний к вакцинации медики должны обращать на это внимание.

Можно ли вводить COVID-вакцину одновременно с другими вакцинами?

В МОЗ рекомендуют проводить плановую вакцинацию от других инфекционных болезней через 28 дней после получения второй дозы COVID-вакцины. Однако этот срок можно сократить до 14 дней, если COVID-вакцинация мешает плановой вакцинации.

Вакцинация от COVID-19 может быть проведена через 14 дней после получения вакцины против других инфекционных болезней.

Однако указанные рекомендации не касаются вакцинации по экстренным показаниям.

Нужно ли делать COVID-тест до и после вакцинации?

В МОЗ не рекомендуют делать рутинное серологическое тестирование перед и после прививки COVID-вакциной.

Но его можно делать, если оно представляет научный интерес.

Серологический тест показывает наличие в крови антител, которые выработала иммунная система во время борьбы с вирусом.

В МОЗ уточнили, что все эти рекомендации считаются временными и могут быть изменены в случае поступления обновленных данных.