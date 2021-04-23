Бірюков наголосив, що вживати вітаміни з метою профілактики коронавірусної інфекції не варто.

“Вживати вітамінки заздалегідь, щоб підвищити імунітет… Є певна кількість вітамінів, яку може сприйняти організм, і вона абсолютно визначена. Ми не можемо заздалегідь наїстися вітаміну С або іншого вітаміну, який начебто буде нас захищати від хвороб. Такого немає”, — сказав він.

Для боротьби з симптомами, які залишаються після захворювання на коронавірус, лікар так само не радить вживати ані біологічно активні добавки, ані вітаміни.

“Будь-яку ситуацію треба розбирати детально, зрозуміти причину і знаходити шляхи допомоги. Якщо ми кажемо про психологічні проблеми (після хвороби — ред.), тоді нам потрібна підтримка психологів. Якщо ми кажемо про симптоматичні проблеми, тоді необхідно звертатися до сімейного лікаря. […] Але вітаміни чи БАДи не допомагають. Це маркетинговий хід, який зручний фармацевтичним компаніям, щоб вкинути нам чергову порцію якихось ліків, які насправді не працюють. Ніякі БАД і вітаміни ніяк не допоможуть”, — запевнив Бітюков.

Також медик порадив і тим, хто перехворів, і тим, кого хвороба оминула, просто дбати про своє здоров’я: вести здоровий спосіб життя, вживати здорову їжу, намагатися отримувати більше позитивних емоцій.