Носить маски для лица требуется в закрытых помещениях, находясь в толпе на улице, и когда соблюдать социальную дистанцию по отношению к другим людям не получается. Некоторые эксперты все же рекомендуют носить маски на улице.

#Буквы разбирались, действительно нужно носить маски на улице.

Носить или не носить маску – это, наверное, самый спорный вопрос во время нынешней пандемии.

Многие считают, что воздушно-капельная передача на самом деле является основным путем распространения COVID-19.

Коронавирус переносится каплями или аэрозолями, которые попадают в окружающую среду, когда человек кашляет, чихает, дышит или разговаривает. Шансы заразиться или распространить вирус увеличиваются, когда вы находитесь рядом с другими людьми.

Шансы еще больше возрастают, когда вы находитесь в замкнутом пространстве, где в воздух плохо циркулирует.

Канадский специалист по инфекционным заболеваниям доктор Исаак Богоч считает, что маски все равно следует носить, если невозможно соблюдать физическое дистанцирование.

“Риск передачи ничтожен. Тем не менее если вы находитесь в помещении или на улице и не можете поддерживать расстояние в два метра друг от друга, вы обязаны быть в маске”, – сказал Богоч.

“Если вы идете по парку на улице и никого нет рядом, нет причин надевать маску”, – сказал он.

Кому следует носить маску

Согласно рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США маски следует носить:

Людям от 2 лет и старше;

Каждый раз, когда вы находитесь в общественном месте;

Каждый раз, когда вы путешествуете на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта;

Когда вы находитесь рядом с людьми, которые не живут с вами.

Воздушные потоки помогают или мешают распространению вируса?

Ветер – это один из факторов окружающей среды, который потенциально может заставить вирус, передающийся по воздуху, распространиться дальше.

Если вы считаете, что ношение маски – хорошая идея – даже когда рядом никого нет – вы можете носить маску.

Некоторые наблюдения показывают, что ветер может помочь остановить распространение вируса.

Сравнение погоды в Сингапуре выявило некоторую взаимосвязь между метеорологическими условиями и количеством случаев COVID-19 и смертями: более высокая передача вируса SARS-CoV-2 была связана с более высокими температурами и влажностью, тогда как сила ветра была связана с меньшим количеством случаев и смертей, пишет издание Forbes.

Тем не менее не следует считать ветренную погоду некой защитой от коронавируса.

Но все же на улице безопаснее, чем внутри закрытых помещений, таких как общественные здания или транспорт, где будет циркулировать воздух с аэрозолем.

Поэтому случаи COVID-19 так распространены в общественном транспорте и в домах престарелых.

Потоки воздуха на улице позволяют разжижать вирусные частицы. Кроме того, солнечные лучи на улице убивают вирус – воздействие ультрафиолета разрушает белки-шипы, которые позволяют вирусу проникать в клетки.

В совокупности, наука предполагает, что маска не нужна, когда вы идете гулять на улицу.