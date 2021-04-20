Українці, котрі були вакциновані першою дозою вакцини проти коронавірусу Covishield, зможуть отримати друге щеплення. І цьому не завадить припинення Індією поставок препарату.

У цьому запевнив в ефірі телеканалу “1+1” заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Наприкінці березня стало відомо, що Індія зупинила експорт вакцини, щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.

За словами Віктора Ляшка, друга партія Covishield “скоріш за все буде”.

Як зазначив Ляшко, у будь-якому випадку вакцина Covishield може бути замінена корейським або іншим аналогом, який виробляється за ліцензією AstraZeneca.

“Вакцина AstraZeneca, виготовлена на індійському майданчику, на корейському майданчику і на європейському майданчику, – це один і той же продукт. Просто з різними торговими назвами. Тому ця вакцина взаємозамінна… Тому немає різниці, як їх комбінувати: яку для першої дози, яку – для другої, або ж двома дозами препарату, виготовленого на одному й тому ж майданчику”, – наголосив Ляшко.

Він додав, що невзаємозамінними вакцинами є, наприклад, мРНК препарат Pfizer та Covishield, або ж інактивований препарат Sinovac і векторна вакцина AstraZeneca.

(На відео – з 10:00)