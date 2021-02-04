Об этом сообщает американская радиостанция WBEZ.

Многим школьным сотрудникам было отказано в просьбах о работе удаленно. В частных школах Чикаго заявили, что гарантируют удаленную работу только сотрудникам с заболеваниями, и некоторым сотрудникам, которые ухаживают за членом семьи, находящимся в группе повышенного риска.

Но профсоюз хочет, чтобы удаленная работа была одобрена для всех сотрудников, у которых дома есть член семьи, который подвержен более высокому риску осложнений COVID-19.

К примеру, Шавон Коулман, которая работает с четырехлетними детьми из малообеспеченного района Северный Лондейл на Вест-Сайде, пока не желает возвращаться в школу.

Она беспокоится о том, что может заразиться COVID-19 и передать его своей маленькой дочери, у которой серьезные проблемы с дыханием, или своей матери, у которой сердечное заболевание. Она обратилась в школьный округ с просьбой о работе удаленно, но ей отказали.

Коулман также добавила, что тетя от осложнений COVID-19 недавно умерла ее, а ее двоюродный брат на данный момент находится в больнице.

Некоторые ситуации особенно деликатны. Дуэйн Рид, например, всю последнюю неделю работал вне своей школы в Саут-Сайде. Его жена находится на восьмом месяце беременности. Известно, что беременность увеличивает риск серьезных осложнений COVID-19.

Рид попросил работать из дома еще месяц, пока не родится ребенок, но ему тоже отказали.

Директора школ, в свою очередь, обеспокоены, что они не смогут укомплектовать свои школы персоналом. На данный момент переговоры властей и учителей продолжаются.