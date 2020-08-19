Компания Google в среду, 19 августа, посвятила дудл немецкому химику Юлиусу Лотару Мейеру – в честь 190-летия со дня его рождения.

Об этом проинформировали в пресс-службе Google.

“Сегодняшний Doodle посвящен 190-летнему юбилею немецкого химика, профессора Юлиуса Лотара Мейера. Мейер был одним из двух ученых, которые независимо друг от друга открыли периодическую систему химических элементов и разработали самые ранние периодические таблицы”, – отмечается в сообщении.

Что известно об ученом

Юлиус Лотар Мейер родился 19 августа 1930 года в немецком городе Фарель. Он был сыном врача Фридриха Августа Мейера и Анны Бирманн.

После посещения гимназии в Ольденбурге Мейер в возрасте 21 года приступил к изучению медицины в Цюрихском университете (в 1851 году). В этом учебном заведении его, в частности, заинтересовала сфера физиологической химии (биохимии) – науки о химическом составе живых клеток и организмов, а также о лежащих в основе их жизнедеятельности химических процессах.

Впоследствии Мейер обучался в Вюрцбургском университете, который окончил в 1854 году, получив звание доктора медицины.

Также он изучал естественные науки в университетах Гейдельберга, Кенигсберга и Бреслау (доктор философии, 1858 год).

С 1859 года Мейер стал преподавателем в Университете Бреслау. Кроме того, он преподавал в Лесной академии в Нейштадт-Эбервальде, в университете Карлсруэ, а с 1876 года в Тюбингенском университете.

Фокус интересов ученого постепенно сместился со сферы медицины к химии. В 1860 году он принял участие в Международном конгрессе химиков в Карлсруэ, на котором обсуждались определения основных понятий химии.

Мейер известен тем, что параллельно с русским ученым Дмитрием Менделеевым (но независимо от него) совершил значительное открытие в области химии – предложил периодическую систему химических элементов. Он выдвинул идею, как упорядочить химические элементы в одну таблицу.

Сперва Мейер предложил упорядочить химические элементы по степени окисления.

Затем, в 1864 году, он опубликовал научный труд под названием “Die modernen Theorien der Chemie” (“Современная химическая теория”). Эта работа содержала таблицу с 28 элементами, размещенными в шесть столбцов согласно их валентностям.

Параллельно с немецким ученым свою версию таблицы предложил российский химик Менделеев. Это спровоцировало спор, кто же стал первым. Так, примерно в 1868 году Мейер подготовил расширенную таблицу, во многом похожую на таблицу Менделеева, опубликованную в 1869 году.

Но только в 1870 году немецкий ученый опубликовал еще одну работу, содержавшую новую таблицу. Речь идет о работе “Природа элементов как функция их атомного веса”. Новая таблица состояла из девяти вертикальных столбцов, сходные элементы располагались в горизонтальных рядах. Некоторые ячейки таблицы Мейер оставил незаполненными.

В 1882 году Лондонское королевское общество присудило золотые медали Дэви совместно Менделееву и Мейеру с формулировкой “За открытие периодических соотношений атомных весов”.

В литературе Мейер рассматривается как один из авторов периодической системы химических элементов.

Скончался ученый 11 апреля 1895 года в немецком городе Тюбинген.