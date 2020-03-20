Юрист Александр Ткачук объяснил, что чрезвычайная ситуация, в отличии от чрезвычайного положения, не предусматривает возможность ограничения прав и свобод граждан.

Об этом говорится в статье #Букв “Чрезвычайное положение в Украине: что это значит? Объясняет юрист“.

Так, парламентом на внеочередном заседании 17 марта 2020 года была введена ответственность в виде штрафов и даже лишения свободы для граждан и чиновников за нарушение правил карантина. В отдельных регионах власти начали вводить режим чрезвычайной ситуации, которая в отличии от ЧП не предусматривает возможность ограничения прав и свобод граждан.

При этом, остается открытым вопрос возможного введения в стране чрезвычайного положения.

Адвокат объяснил, что согласно закону “О правовом режиме чрезвычайного положения” этот режим направлен на обеспечение безопасности граждан в случае стихийных бедствий, аварий, катастроф, эпидемий и эпизоотий.

По его словам, для граждан страны введение ЧП чревато следующими ограничениями:

Особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения;

ограничение движения транспортных средств и их досмотр;

усиленная охрана общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;

запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия;

запрет на забастовки;

возможность принудительного изъятия и реализации имущества граждан и юридических лиц.

Ткачук также подчеркнул, что дополнительными мерами ЧП могут стать:

эвакуация людей с мест их жительства;

особый порядок распределения продуктов питания;

изменение режима работы предприятий всех форм собственности, переориентация их на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции;

отстранение от работы на период ЧП, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, от деятельности которых зависит нормализация обстановки в районе чрезвычайного положения, и возложение временного исполнения их обязанностей на других лиц.

Согласно закону, за нарушение режима ЧП –возможен административный штраф в размере 14 тыс. гривен или арест на 15 суток. За злостное нарушение –33 тыс. гривен или арест до 30 суток. В тоже время за нарушение правил карантина установлен штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн для граждан, и от 34 до 170 тыс. грн для должностных лиц.