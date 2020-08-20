#Буквы рассказывают, что такое дистанционное и онлайн-обучение, и в чем их отличие.

Преимущества онлайн-обучения

Доступность

Все, что нужно для обучения – Интернет. Можно учиться дома в комфортных условиях. Обучение в таком формате доступно всем независимо от возраста, социальной принадлежности или достатка.

В Интернете можно найти различные предложения онлайн-курсов.

Мобильность

Учиться онлайн можно в любое удобное время и в любом месте. Для этого даже не всегда нужен компьютер, потому видеолекции адаптированы под мобильные платформы.

Кроме того, можно самому организовать учебное пространство и разработать удобный график. Онлайн-курсы состоят из заранее снятых видео.

Экономия времени

Учась в удобном для вас месте, уже не нужно тратить время на дорогу до образовательного учреждения.

Экономия денег

В Интернете можно найти множество бесплатных курсов. И если курс вам не понравится, его можно покинуть, не жалея о потраченных деньгах.

Прокачка профессиональных навыков

Онлайн-обучение хороший вариант для повышения квалификации. В некоторых случаях после окончания курса можно получить сертификат.

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Дистанционное обучение

Дистанционное обучение — это форма получения образования, при которой преподаватель и студент взаимодействуют на расстоянии с помощью информационных технологий. Студент занимается самостоятельно по программе, смотрит записи вебинаров, решает задачи, консультируется с преподавателем, дает ему на проверку свои работы.

Этот формат обучения еще называют e-learning или “электронное обучение”.

Особенности онлайн-обучения и дистанционного обучения

И онлайн-обучение и дистанционное — процесс получения новых знаний и навыков вне аудиторий.

Оба вида обучения имеют следующие преимущества: индивидуальный темп обучения, персональные консультации с преподавателем, возможность пересмотреть урок в записи, скачать учебные материалы.

Как выбрать онлайн/дистанционный курс обучения

Для начала стоит задаться вопросами:

  • Есть ли бесплатные пробные уроки, демо версии курсов?
  • Есть ли у учебного центра соответствующая образовательная аккредитация?
  • Какие требования к учащимся – уровень подготовки абитуриента?
  • Нужно ли будет выполнять какие-либо практические задания?
  • Куда обратиться в случае технических проблем (доступ к материалам, преподавателю, загрузка выполненных заданий)?
  • Как связаться с преподавателем для консультации?