#Буквы рассказывают, что такое дистанционное и онлайн-обучение, и в чем их отличие.
Преимущества онлайн-обучения
Доступность
Все, что нужно для обучения – Интернет. Можно учиться дома в комфортных условиях. Обучение в таком формате доступно всем независимо от возраста, социальной принадлежности или достатка.
В Интернете можно найти различные предложения онлайн-курсов.
Мобильность
Учиться онлайн можно в любое удобное время и в любом месте. Для этого даже не всегда нужен компьютер, потому видеолекции адаптированы под мобильные платформы.
Кроме того, можно самому организовать учебное пространство и разработать удобный график. Онлайн-курсы состоят из заранее снятых видео.
Экономия времени
Учась в удобном для вас месте, уже не нужно тратить время на дорогу до образовательного учреждения.
Экономия денег
В Интернете можно найти множество бесплатных курсов. И если курс вам не понравится, его можно покинуть, не жалея о потраченных деньгах.
Прокачка профессиональных навыков
Онлайн-обучение хороший вариант для повышения квалификации. В некоторых случаях после окончания курса можно получить сертификат.
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Дистанционное обучение
Дистанционное обучение — это форма получения образования, при которой преподаватель и студент взаимодействуют на расстоянии с помощью информационных технологий. Студент занимается самостоятельно по программе, смотрит записи вебинаров, решает задачи, консультируется с преподавателем, дает ему на проверку свои работы.
Этот формат обучения еще называют e-learning или “электронное обучение”.
Особенности онлайн-обучения и дистанционного обучения
И онлайн-обучение и дистанционное — процесс получения новых знаний и навыков вне аудиторий.
Оба вида обучения имеют следующие преимущества: индивидуальный темп обучения, персональные консультации с преподавателем, возможность пересмотреть урок в записи, скачать учебные материалы.
Как выбрать онлайн/дистанционный курс обучения
Для начала стоит задаться вопросами:
- Есть ли бесплатные пробные уроки, демо версии курсов?
- Есть ли у учебного центра соответствующая образовательная аккредитация?
- Какие требования к учащимся – уровень подготовки абитуриента?
- Нужно ли будет выполнять какие-либо практические задания?
- Куда обратиться в случае технических проблем (доступ к материалам, преподавателю, загрузка выполненных заданий)?
- Как связаться с преподавателем для консультации?