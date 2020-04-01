Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Государственный секретарь Госдепартамента Майк Помпео не уточнил, кто именно из сотрудников департамента скончался, и где он мог заразиться вирусом.

“Вы задали вопрос о дезинформации во время пандемии COVID-19. Я вижу это каждый день. Каждое утро я встаю и читаю данные со всего мира, а не только трагедию, которая здесь происходит. В результате этого вируса один из членов нашей команды скончался. Теперь около 3 тыс. американцев умерли, это трагедия. Я выражаю соболезнования всем семьям, кого этого коснулось”, – заявил Помпео.