Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Операция проводилась совместно со Службой безопасности и Государственным бюро расследований.
Коррупционная схема была организована при закупке медицинских масок для украинских воинов.
“По данным следствия, начальник управления командования Медицинских сил ВСУ, действуя совместно с офицером медицинской службы одной из бригад ВСУ, сотрудником отдела Государственной инспекции энергетического надзора Украины и гражданским лицом, получили от предприятия “откат” за обеспечение победы в закупке Вооруженными силами медицинских масок для нужд военнослужащих. Размер “вознаграждения” за содействие определили из расчета 1 гривна за поставку 1 маски”, – отмечается в сообщении.
В пресс-службе СБУ уточнили, что злоумышленники требовали взятку у “представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок”, обещая предпринимателю “обеспечить победу в открытых торгах”.
17 августа злоумышленники получили первую часть денежных средств в размере 400 тыс. грн.
По данным следствия, эту сумму они “в тот же день распределили между собой и использовали для заключения различного рода гражданско-правовых сделок и для удовлетворения личных потребностей”.
19 августа после передачи второй части неправомерной выгоды в размере 598 тыс. грн чиновника Медицинских сил ВСУ, военнослужащих и двух гражданских лиц задержали.
Во время проведения 13 санкционированных судом обысков у фигурантов уголовного производства обнаружена часть денежных средств, которые передавались им ранее.
Сейчас проверяется причастность других лиц и руководства командования Медицинских сил ВСУ к этому уголовному преступлению.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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