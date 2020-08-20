Украинские правоохранители разоблачили факт вымогательства и получения 1 млн гривен "отката" должностными лицами командования Медицинских сил ВСУ и Государственной инспекции энергетического надзора.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Операция проводилась совместно со Службой безопасности и Государственным бюро расследований.

Коррупционная схема была организована при закупке медицинских масок для украинских воинов.

“По данным следствия, начальник управления командования Медицинских сил ВСУ, действуя совместно с офицером медицинской службы одной из бригад ВСУ, сотрудником отдела Государственной инспекции энергетического надзора Украины и гражданским лицом, получили от предприятия “откат” за обеспечение победы в закупке Вооруженными силами медицинских масок для нужд военнослужащих. Размер “вознаграждения” за содействие определили из расчета 1 гривна за поставку 1 маски”, – отмечается в сообщении.

В пресс-службе СБУ уточнили, что злоумышленники требовали взятку у “представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок”, обещая предпринимателю “обеспечить победу в открытых торгах”.

17 августа злоумышленники получили первую часть денежных средств в размере 400 тыс. грн.

По данным следствия, эту сумму они “в тот же день распределили между собой и использовали для заключения различного рода гражданско-правовых сделок и для удовлетворения личных потребностей”.

19 августа после передачи второй части неправомерной выгоды в размере 598 тыс. грн чиновника Медицинских сил ВСУ, военнослужащих и двух гражданских лиц задержали.

Во время проведения 13 санкционированных судом обысков у фигурантов уголовного производства обнаружена часть денежных средств, которые передавались им ранее.

Сейчас проверяется причастность других лиц и руководства командования Медицинских сил ВСУ к этому уголовному преступлению.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.