Правоохранители разоблачили чиновника Министерства по делам ветеранов Украины, который требовал деньги у бывшего военнослужащего, получившего ранение в зоне боевых действий на Донбассе.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, служащий отдела Минветеранов в Луганской области с целью незаконного обогащения организовал коррупционную схему и привлек к ней посредника. Чиновник был представителем министерства в медико-социальной экспертной комиссии региона.

Злоумышленники потребовали у бывшего военнослужащего, раненого в районе проведения операции Объединенных сил, более 360 тысяч гривен “вознаграждения” за “влияние на компетентных должностных лиц для установления группы инвалидности за боевые травмы и получения единовременного денежного пособия”.

“Вознаграждение” состояло из двух частей: 4,5 тысяч долларов США неправомерной выгоды и около 240 тысяч гривен (50 % от одноразовой денежной компенсации за ранение, которые потерпевший должен был отдать после ее получения).

Посредника задержали во время получения части неправомерной выгоды в сумме 3,5 тысяч долларов США.

Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

“Задержанному фигуранту с учетом состояния здоровья избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Решается вопрос об избрании меры пресечения сотруднику отдела в Луганской области Министерства по делам ветеранов Украины”, – сказано в сообщении.

В Министерстве по делам ветеранов, в свою очередь, сообщили, что самостоятельно направили письмо в Национальную полицию с просьбой провести проверку деятельности представителя Луганского теротдела на возможность его причастности к коррупции.