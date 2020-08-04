Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, служащий отдела Минветеранов в Луганской области с целью незаконного обогащения организовал коррупционную схему и привлек к ней посредника. Чиновник был представителем министерства в медико-социальной экспертной комиссии региона.
Злоумышленники потребовали у бывшего военнослужащего, раненого в районе проведения операции Объединенных сил, более 360 тысяч гривен “вознаграждения” за “влияние на компетентных должностных лиц для установления группы инвалидности за боевые травмы и получения единовременного денежного пособия”.
“Вознаграждение” состояло из двух частей: 4,5 тысяч долларов США неправомерной выгоды и около 240 тысяч гривен (50 % от одноразовой денежной компенсации за ранение, которые потерпевший должен был отдать после ее получения).
Посредника задержали во время получения части неправомерной выгоды в сумме 3,5 тысяч долларов США.
Фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
“Задержанному фигуранту с учетом состояния здоровья избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Решается вопрос об избрании меры пресечения сотруднику отдела в Луганской области Министерства по делам ветеранов Украины”, – сказано в сообщении.
В Министерстве по делам ветеранов, в свою очередь, сообщили, что самостоятельно направили письмо в Национальную полицию с просьбой провести проверку деятельности представителя Луганского теротдела на возможность его причастности к коррупции.
- Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве на взятке чиновника Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО, а также бизнесмена-посредника, которые наживались на реабилитации военнослужащих.