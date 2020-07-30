Директора одного из департаментов Черновицкой облгосадминистрации задержали за вымогательство взятки в 220 тысяч гривен от победителя тендера.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

“Чиновник требовал от победителя тендера неправомерную выгоду в размере 10% от стоимости выполнения работ по текущему и капитальному ремонтам учебных заведений Черновицкой области за перечисление средств за выполненные работы в качестве “отката”, – говорится в сообщении.

Накануне чиновника задержали после получения 800 долларов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.