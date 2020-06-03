Правоохранители задержали генерального директора одного из директоратов Министерства образования и науки (МОН) при получении 300 тысяч гривен взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Следствие установило, что чиновник, будучи гендеректором одного из управления МОН, требовал неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн гривен.

Чиновника задержали при получении 5 тыс. долларов США и 165 тыс. гривен. Ему готовится подозрение.

Также в помещении директората МОН проведены обыски. Досудебное расследование продолжается.