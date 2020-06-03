Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Следствие установило, что чиновник, будучи гендеректором одного из управления МОН, требовал неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн гривен.
Чиновника задержали при получении 5 тыс. долларов США и 165 тыс. гривен. Ему готовится подозрение.
Также в помещении директората МОН проведены обыски. Досудебное расследование продолжается.
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