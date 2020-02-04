Следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины на взятке в 2,5 млн гривен ($100 тыс.).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, по предварительной информации, чиновник с привлечением посредника требовал от предпринимателя взятку за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

“Руководителя Управления задержали непосредственно при получении им неправомерной выгоды в сумме 2 миллиона гривен ($80 тыс.) в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о вручении подозрения задержанному и избрания в отношении него меры пресечения”, — говорится в сообщении.

Фото: ГБР

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.