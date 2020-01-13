Соответствующее расследование было проведено исследователями издания Telegraph, которые отталивались от данных из открытых электронных деклараций чиновников.
В частности, министр культуры Владимир Бородянский задекларировал за декабрь заработную плату в размере 112 904 гривны.
Первый заместитель министра Анатолий Максимчук задекларировал зарплату размером в 248 021 гривну.
Заместитель министра культуры Алина Подоляк получила в декабре зарплату в 240 478 гривен.
Заместитель главы Минкульта Владимир Шумилин получил за декабрь 154 233 гривны.
Заместитель министра культуры Светлана Фоменко задекларировала в декабре зарплату размером в 139 303 гривны.
Государственный секретарь Минкульта Ростислав Карандеев получил в декабре 497 709 гривен.
- Ранее журналисты программы “Схемы” обнародовали расследование, в котором указали что Владимир Зеленский до сих пор владеет кинобизнесом в России и продолжает снимать там фильмы. По данным “Схем”, несколько фильмов Зеленского вышли в прокат и в 2015-м, и в 2016-м годах (уже после начала агрессии РФ против Украины). Речь, в частности, идет о лентах: “Между нами девочками” (2015), “Петля Нестерова” (2015), “8 лучших свиданий” (2016)”. Кроме того, кипрская компания Green Family LTD снимает и планирует выпустить в 2019 году в РФ триллер “Вниз”, который также финансируется из госбюджета России.