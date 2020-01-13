Соответствующее расследование было проведено исследователями издания Telegraph, которые отталивались от данных из открытых электронных деклараций чиновников.

В частности, министр культуры Владимир Бородянский задекларировал за декабрь заработную плату в размере 112 904 гривны.

Первый заместитель министра Анатолий Максимчук задекларировал зарплату размером в 248 021 гривну.

Заместитель министра культуры Алина Подоляк получила в декабре зарплату в 240 478 гривен.

Заместитель главы Минкульта Владимир Шумилин получил за декабрь 154 233 гривны.

Заместитель министра культуры Светлана Фоменко задекларировала в декабре зарплату размером в 139 303 гривны.

Государственный секретарь Минкульта Ростислав Карандеев получил в декабре 497 709 гривен.