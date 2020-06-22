За последние недели в Украине все чаще фиксируют антирекорды по количеству больных с коронавирусом. Чиновники говорят, что цифры растут из-за увеличения количества тестов. Но и граждан в несоблюдении карантина также обвиняют: те действительно массово гуляют без масок, игнорируя ограничения и социальную дистанцию.

Об этом в комментарии #Буквам рассказал доцент кафедры хирургии №1 Киевского медицинского университета, пульмонолог, торакальный хирург Евгений Симонец.

С этой недели в Киеве начнутся массовые проверки транспорта и кафе, а Киевская область близка к тому, чтобы усилить карантин.

По словам Евгения Симонца, люди смотрят на чиновников: “Люди думают примерно так: если депутат ходит в Раде без маски, почему в маске должен ходить я?”

Причину роста заболеваемости нужно рассматривать в двух плоскостях: увеличение количества тестирований и то, что украинцы стали массово игнорировать карантин.

“С одной стороны, во всех СМИ мы слышим о страшной болезни, что надо использовать маски. А с другой – депутаты Верховной Рады на заседание приходят без масок, их видит вся Украина, весь мир. Рядового гражданина ловит полиция и штрафует за такое на 17 тысяч гривен, а депутату ничего за это не будет. Маленькие кафе закрывают, а ресторан “Велюр” спокойно работает, принимает тех, у кого толстый кошелек. Сами же чиновники спровоцировали ситуацию, когда граждане перестали придерживаться карантина и доверять всему, что говорят современные политики. Люди думают примерно так: “Если депутат ходит в Раде без маски, почему в маске должен ходить я?”

Евгений Симонец подчеркивает, что в увеличении цифр по заболеваемости виноваты чиновники, которые допустили такую ​​ситуацию.

“Главный санврач (Ляшко) со всех экранов месяцами говорил, какой страшный вирус, а потом появляется на фото с президентом без маски в кафе, когда ограничения на прием клиентов в помещении еще не сняли”, – отмечает врач.