Украинцы больше всего не доверяют чиновникам, судам, таким государственным институтам, как Верховная Рада, Правительство, президент, а также российским СМИ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года.

Так, респонденты чаще всего выражали недоверие:

• государственному аппарату – чиновникам (не доверяют им 79,4% опрошенных);

• СМИ России (не доверяют 79,3%);

• Верховной Раде Украины (уровень недоверия 76,1%);

• судам – судебной системе в целом (уровень недоверия 75,4%);

• Правительству Украины (74,8%);

• политическим партиям (73,2%);

• коммерческим банкам (73%);

• Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (уровень недоверия составляет 72,5%);

• Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (уровень недоверия 71%);

• Специализированной антикоррупционной прокуратуре (70,3%);

• Высшему антикоррупционному суду (70,2%);

• прокуратуре (70%);

• Конституционному суду Украины (64,7%);

• Национальному банку Украины (64,4%);

• местным судам (62,9%);

• Верховному суду (62,8%);

• президенту Украины (60,2%);

• профсоюзам (53,9%);

• Национальной полиции (53,2%);

• Службе безопасности Украины (51%).

При этом во время опроса оказалось, что украинцы больше всего доверяют:

• Вооруженным силам Украины (им доверяют 66,2% опрошенных);

• Церкви (62,3%);

• Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (60,1%);

• волонтерским организациям (60,1%);

• Государственной пограничной службе (55,2%);

• главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (54%);

• Национальной гвардии Украины (52,2%);

• добровольческим батальонам (51,7%);

• совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (50%).

Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.