Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года.
Так, респонденты чаще всего выражали недоверие:
• государственному аппарату – чиновникам (не доверяют им 79,4% опрошенных);
• СМИ России (не доверяют 79,3%);
• Верховной Раде Украины (уровень недоверия 76,1%);
• судам – судебной системе в целом (уровень недоверия 75,4%);
• Правительству Украины (74,8%);
• политическим партиям (73,2%);
• коммерческим банкам (73%);
• Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (уровень недоверия составляет 72,5%);
• Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (уровень недоверия 71%);
• Специализированной антикоррупционной прокуратуре (70,3%);
• Высшему антикоррупционному суду (70,2%);
• прокуратуре (70%);
• Конституционному суду Украины (64,7%);
• Национальному банку Украины (64,4%);
• местным судам (62,9%);
• Верховному суду (62,8%);
• президенту Украины (60,2%);
• профсоюзам (53,9%);
• Национальной полиции (53,2%);
• Службе безопасности Украины (51%).
При этом во время опроса оказалось, что украинцы больше всего доверяют:
• Вооруженным силам Украины (им доверяют 66,2% опрошенных);
• Церкви (62,3%);
• Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (60,1%);
• волонтерским организациям (60,1%);
• Государственной пограничной службе (55,2%);
• главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (54%);
• Национальной гвардии Украины (52,2%);
• добровольческим батальонам (51,7%);
• совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (50%).
Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
- Согласно этому же опросу, президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют почти 62% украинцев.
- Согласно сентябрьскому опросу социологической группы “Рейтинг”, деятельностью президента Владимира Зеленского были довольны только 35% украинцев, а премьер-министра Дениса Шмыгаля – в два раза меньше.