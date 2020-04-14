В Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 270 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В течение суток скончались еще 5 пациентов с COVID-19 (количество летальных случаев возросло с 93 до 98). В то же время выздоровели еще 22 пациента (количество выздоровевших возросло с 97 до 119 человек).

“По состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Ситуация с COVID-19 по областям следующая:

• Винницкая область – 200 случаев;

• Волынская область – 80 случаев;

• Днепропетровская область – 71 случай;

• Донецкая область – 12 случаев;

• Житомирская область – 112 случаев;

• Закарпатская область – 99 случаев;

• Запорожская область – 89 случаев;

• Ивано-Франковская область – 332 случая;

• Кировоградская область – 144 случая;

• город Киев – 551 случай;

• Киевская область – 224 случая;

• Львовская область – 136 случаев;

• Луганская область – 3 случая;

• Николаевская область – 5 случаев;

• Одесская область – 69 случаев;

• Полтавская область – 26 случаев;

• Ровенская область – 134 случая;

• Сумская область – 74 случая;

• Тернопольская область – 280 случаев;

• Харьковская область – 14 случаев;

• Херсонская область – 34 случая;

• Хмельницкая область – 22 случая;

• Черновицкая область – 546 случаев;

• Черкасская область – 105 случаев;

• Черниговская область – 10 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщение о подозрении на COVID-19.

По данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, всего было исследовано 35 тысяч 153 пробы на коронавирус методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

На амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86 %).