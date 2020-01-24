Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая, сообщает Xinhua.
На территории 29 административных единиц Китая уже обнаружены новые случаи инфицирования.
При этом, медики констатировали, что в 34 случаях заболевшим оказали всю необходимую помощь, они успешно прошли кризисный период болезни и уже выписаны из медицинских учреждений.
В комиссии пояснили, что в 20 регионах было зарегистрировано 1072 случая возможной инфикации. Из них подтверждены 830.
Количество умерших от коронавируса также возросло – до 25 человек.
В других странах мира, по-прежнему, известно о пяти инфицированных гражданах.
В комиссии заявили, что в общей сложности было зафиксировано 9507 близких контактов зараженных коронавирусом, добавив, что среди них 8420 человек находятся под медицинским наблюдением, а 1087 уже выписаны.
Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин. По состоянию на 23 января известно о 18 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 500 заболевших.
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