Количество зараженных неизвестным китайским коронавирусом (2019-нКоВ) на территории страны, достигло 830 человек.

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая, сообщает Xinhua.

На территории 29 административных единиц Китая уже обнаружены новые случаи инфицирования.

При этом, медики констатировали, что в 34 случаях заболевшим оказали всю необходимую помощь, они успешно прошли кризисный период болезни и уже выписаны из медицинских учреждений.

В комиссии пояснили, что в 20 регионах было зарегистрировано 1072 случая возможной инфикации. Из них подтверждены 830.

Количество умерших от коронавируса также возросло – до 25 человек.

В других странах мира, по-прежнему, известно о пяти инфицированных гражданах.

В комиссии заявили, что в общей сложности было зафиксировано 9507 близких контактов зараженных коронавирусом, добавив, что среди них 8420 человек находятся под медицинским наблюдением, а 1087 уже выписаны.

Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин. По состоянию на 23 января известно о 18 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 500 заболевших.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать Минздрав, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы необычного заболевания.