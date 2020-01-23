Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин. По состоянию на 22 января известно о 17 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 500 заболевших.

В четверг, 23 января, управление охраны здоровья провинции Хубэй в Китае заявило о смерти еще одного пациента, зараженного коронавирусом, — 80-летнем мужчине.

При этом отмечается, что о смерти пациента стало известно еще в среду, однако тогда не было подтверждено, что он был инфицирован. Это первая смерть от коронавируса, зафиксированная за пределами провинции Хубэй, где началась вспышка. Таким образом, количество погибших от вспышки в настоящее время составляет 18 человек.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать Минздрав, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы необычного заболевания.

В четверг, 23 января, в Минздраве прошел брифинг, во время которого медики представили всю актуальную информацию о китайском коронавирусе.