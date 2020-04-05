Об этом сообщает финское издание Finland Today.
Финский институт здравоохранения и социального обеспечения зарегистрировал 267 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выросло до 1882. Сообщается, что число заражений начало снижаться.
На сайте института сообщается, что за время эпидемии проведено 26500 тестов, выявлено 1615 случаев заражения, 20 человек умерли.
- Ранее ряд стран, в том числе Таиланд, Германия и Индия, предостерегли своих граждан от распространения первоапрельских шуток, связанных с коронавирусом. А некоторые грозят тюремным заключением.
- Власти Сингапура ужесточили меры наказания за нарушение правил, введенных для борьбы с коронавирусом. Теперь за несоблюдение дистанции будут штрафовать либо сажать в тюрьму.