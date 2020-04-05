В Финляндии сообщают о сотнях новых случаев COVID-19, но количество заражений стало падать.

Об этом сообщает финское издание Finland Today.

Финский институт здравоохранения и социального обеспечения зарегистрировал 267 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выросло до 1882. Сообщается, что число заражений начало снижаться.

На сайте института сообщается, что за время эпидемии проведено 26500 тестов, выявлено 1615 случаев заражения, 20 человек умерли.