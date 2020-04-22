Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Число погибших от коронавируса достигло 400 людей.

Министерство здравоохранения Польши сообщило, что число зараженных людей выросло до 10 034.

Отметим, что в понедельник польское правительство начало ослаблять некоторые ограничения, введенные на время вспышки коронавируса.

  • Напомним, власти Польши анонсировали поэтапный выход из карантина с 19 апреля. “Масочный режим” для граждан начнет действовать 16 апреля.

  • Правительство Польши из-за эпидемии коронавируса в автоматическом порядке продлило легальные сроки пребывания иностранцев в стране, и украинцев в том числе.