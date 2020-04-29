В Украине количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 приближается к 10 тысячам.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки подтверждено 456 новых случаев: из них 33 ребенка и 133 медика.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки было обнаружено: в Черновицкой области (60), Тернопольской (44) и Киеве (43).

За сутки скончались еще 11 человек. Количество летальных случаев возросло с 239 до 250 (из них 138 мужчин и 112 женщин). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85 %). В то же время выздоровели еще 111 человек. В общем 1103 пациента уже выздоровели, из них 237 медработников (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).

В общей сложности за все время эпидемии в Украине заболели 9866 человек: из них 672 детей и 1976 медиков. Таким образом, более 20% от общего количества заболевших коронавирусом являются врачами.

С начала вспышки в Украине исследовано на коронавирус 104 тыс. 544 образца методом ПЦР (за минувшие сутки 5825 исследований).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 412 случаев заражения; 3 человека скончались, 101 выздоровел;

• Волынская область – 271 случай, 6 из них летальные; 55 пациентов выздоровели;

• Днепропетровская область – 323 случая, 3 из которых летальные; 17 человек выздоровели;

• Донецкая область – 52 случая, 1 из который летальный; 10 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 357 случаев заболевания; 8 человек скончались, 18 выздоровели;

• Закарпатская область – 403 случая, 9 из которых летальные; 43 пациента выздоровели;

• Запорожская область – 228 случаев заражения, 5 из них летальные; 51 человек выздоровел;

• Ивано-Франковская область – 821 случай заболевания; 50 человек скончались, 72 выздоровели;

• город Киев – 1341 случай коронавируса; 24 человека скончались, 69 выздоровели;

• Киевская область – 643 случая, 15 из них летальные; 70 человек выздоровели;

• Кировоградская область – 377 случаев заражения; 17 человек скончались, 81 выздоровел;

• Львовская область – 405 случаев, 13 из них летальные; 66 пациентов выздоровели;

• Луганская область – 33 случая коронавируса; 3 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 116 случаев, 2 из них летальные; 5 человек выздоровели;

• Одесская область – 261 случай коронавируса; 3 человека скончались, 13 выздоровели;

• Полтавская область – 188 случаев заражения; 6 человек скончались, 20 выздоровели;

• Ровенская область – 588 случаев; 11 человек скончались, 49 выздоровели;

• Сумская область – 98 случаев заболевания; 4 человека скончались, 55 выздоровели;

• Тернопольская область – 708 случаев, 12 из них летальные; 76 пациентов выздоровели;

• Харьковская область – 237 случаев заражения; 4 человека скончались, 19 выздоровели;

• Херсонская область – 111 случаев коронавируса, 1 из них летальный; 31 пациент выздоровел;

• Хмельницкая область – 81 случай, 5 из которых летальные; 18 человек выздоровели;

• Черкасская область – 282 случая заражения; 8 пациентов скончались, 60 выздоровели;

• Черновицкая область – 1489 случаев коронавируса; 36 человек скончались, 97 выздоровели;

• Черниговская область – 41 случай, 4 из которых летальные; 4 пациента выздоровели.

На амбулаторном лечении находятся 6773 пациента, из них 536 детей и 1643 медработника.

Всего нуждались в госпитализации 3093 человека, из них 136 детей и 333 медика.

На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков.