В Украине по состоянию на утро 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 143 новых случая.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

Количество летальных случаев возросло на 7 (с 38 до 45 случаев).

“По состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая”, – сказано в сообщении.

Ситуация по областям следующая:

• Винницкая область – 77 случаев;

• Волынская область – 34 случая;

• Днепропетровская область – 15 случаев;

• Донецкая область – 10 случаев;

• Житомирская область – 11 случаев;

• Закарпатская область – 38 случаев;

• Запорожская область – 41 случай;

• Ивано-Франковская область – 160 случаев;

• Кировоградская область – 53 случая;

• город Киев – 253 случая;

• Киевская область – 97 случаев;

• Львовская область – 29 случаев;

• Луганская область – 3 случая;

• Одесская область – 30 случаев;

• Полтавская область – 12 случаев;

• Ровенская область – 40 случаев;

• Сумская область – 51 случай;

• Тернопольская область – 168 случаев;

• Харьковская область – 1 случай;

• Херсонская область – 13 случаев;

• Хмельницкая область – 10 случаев;

• Черновицкая область – 247 случаев;

• Черкасская область – 62 случая;

• Черниговская область – 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 7 апреля в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.