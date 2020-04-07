Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
Количество летальных случаев возросло на 7 (с 38 до 45 случаев).
“По состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая”, – сказано в сообщении.
Ситуация по областям следующая:
• Винницкая область – 77 случаев;
• Волынская область – 34 случая;
• Днепропетровская область – 15 случаев;
• Донецкая область – 10 случаев;
• Житомирская область – 11 случаев;
• Закарпатская область – 38 случаев;
• Запорожская область – 41 случай;
• Ивано-Франковская область – 160 случаев;
• Кировоградская область – 53 случая;
• город Киев – 253 случая;
• Киевская область – 97 случаев;
• Львовская область – 29 случаев;
• Луганская область – 3 случая;
• Одесская область – 30 случаев;
• Полтавская область – 12 случаев;
• Ровенская область – 40 случаев;
• Сумская область – 51 случай;
• Тернопольская область – 168 случаев;
• Харьковская область – 1 случай;
• Херсонская область – 13 случаев;
• Хмельницкая область – 10 случаев;
• Черновицкая область – 247 случаев;
• Черкасская область – 62 случая;
• Черниговская область – 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 7 апреля в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.
- Накануне утром сообщалось, что в Украине было зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- Ранее #Буквы рассказывали, что известно о COVID-19: распространение и симптомы.
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