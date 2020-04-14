Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Всего в мире 1920618 инфицированных. В то же время выздоровели 449949 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (582 607), Испания (170 099), Италия (159 516), Франция (137 877), Германия (130072) Великобритания (89 571), Китай (83 302) и Иран (73303).
Смертельных случаев больше всего зафиксировано в США – 23 608 лица, в Италии – 20 465 человек, в Испании – 17 756 и Франции – 14 967. В Китае в целом – 3345.
- Ранее Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время Украина ожидает пиковый рост заболеваемости коронавирус COVID-19. По его словам, если бы наша страна не приняла более жесткие карантинные меры, пик заболевания в Украине пришелся бы на 14-15 апреля.
- По состоянию на 13 апреля в Украине зафиксировано более три тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.