По состоянию на утро вторника общее количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире составляет 1920618 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире 1920618 инфицированных. В то же время выздоровели 449949 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (582 607), Испания (170 099), Италия (159 516), Франция (137 877), Германия (130072) Великобритания (89 571), Китай (83 302) и Иран (73303).

Смертельных случаев больше всего зафиксировано в США – 23 608 лица, в Италии – 20 465 человек, в Испании – 17 756 и Франции – 14 967. В Китае в целом – 3345.