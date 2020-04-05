Об этом сообщает британская медиакомпания BBC.
Сообщается, что премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что страна “близка к преодолению пика инфекций”, так как число смертей от коронавируса падает второй день подряд.
Санчес также продлил меры карантина до 25 апреля и заявил, что ограничения “спасают жизни”.
Отметим, число погибших в 809 человек за сутки является самым низким в Испании за неделю.
- В Германии третьи сутки подряд медики фиксируют снижение количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.
- Ранее ряд стран, в том числе Таиланд, Германия и Индия, предостерегли своих граждан от распространения первоапрельских шуток, связанных с коронавирусом. А некоторые грозят тюремным заключением.
- Власти Сингапура ужесточили меры наказания за нарушение правил, введенных для борьбы с коронавирусом. Теперь за несоблюдение дистанции будут штрафовать либо сажать в тюрьму.