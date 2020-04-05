В Испании второй день падает смертность от коронавируса.

Об этом сообщает британская медиакомпания BBC.

Сообщается, что премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что страна “близка к преодолению пика инфекций”, так как число смертей от коронавируса падает второй день подряд.

Санчес также продлил меры карантина до 25 апреля и заявил, что ограничения “спасают жизни”.

Отметим, число погибших в 809 человек за сутки является самым низким в Испании за неделю.