Об этом сообщает телеканал CNN.

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) сообщила, что по состоянию на конец дня воскресенья от коронавируса умерло 42 человека – все в провинции Хубэй – общее число смертей на материковом Китае достигло 2912 человек.

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За пределами материкового Китая было зарегистрировано 129 смертей:

  • Иран: 54 смертей,
  • Италия: 34 смертей,
  • Южная Корея: 20 смертей,
  • Япония: 12 смертей,
  • Гонконг: 2 смерти
  • Франция: 2 смерти
  • Филиппины, Тайвань, Австралия, Таиланд и Соединенные Штаты сообщили об 1 смерти.

Число подтвержденных случаев заболевания на материковом Китае выросло до 80,026 к концу дня в воскресенье, в результате чего общее число случаев в мире достигло 88,443.

Китайские власти сообщили, что 44 462 пациента выздоровели и выписаны из больницы.