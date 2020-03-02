Об этом сообщает телеканал CNN.
Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) сообщила, что по состоянию на конец дня воскресенья от коронавируса умерло 42 человека – все в провинции Хубэй – общее число смертей на материковом Китае достигло 2912 человек.
За пределами материкового Китая было зарегистрировано 129 смертей:
- Иран: 54 смертей,
- Италия: 34 смертей,
- Южная Корея: 20 смертей,
- Япония: 12 смертей,
- Гонконг: 2 смерти
- Франция: 2 смерти
- Филиппины, Тайвань, Австралия, Таиланд и Соединенные Штаты сообщили об 1 смерти.
Число подтвержденных случаев заболевания на материковом Китае выросло до 80,026 к концу дня в воскресенье, в результате чего общее число случаев в мире достигло 88,443.
Китайские власти сообщили, что 44 462 пациента выздоровели и выписаны из больницы.
- В Чехии подтвердили первые три случая инфицирования коронавирусом Covid-19.
- В Беларуси зарегистрировали второго заразившегося новым типом коронавируса.
- Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.