Согласно последним данным китайских властей, по всему миру более 3000 человек стали жертвами коронавируса.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) сообщила, что по состоянию на конец дня воскресенья от коронавируса умерло 42 человека – все в провинции Хубэй – общее число смертей на материковом Китае достигло 2912 человек.

За пределами материкового Китая было зарегистрировано 129 смертей:

Иран: 54 смертей,

Италия: 34 смертей,

Южная Корея: 20 смертей,

Япония: 12 смертей,

Гонконг: 2 смерти

Франция: 2 смерти

Филиппины, Тайвань, Австралия, Таиланд и Соединенные Штаты сообщили об 1 смерти.

Число подтвержденных случаев заболевания на материковом Китае выросло до 80,026 к концу дня в воскресенье, в результате чего общее число случаев в мире достигло 88,443.

Китайские власти сообщили, что 44 462 пациента выздоровели и выписаны из больницы.