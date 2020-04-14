Число смертельных случаев от коронавируса в Великобритании может оказаться на 15% выше, чем приводится в официальных данных.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Британское управление национальной статистики сообщило, что к 23 апреля в Англии и Уэльсе умерло 6235 человек, и в свидетельствах о смерти они указали COVID-19.

“Если посмотреть на данные по Англии, это на 15% выше, чем цифры NHS, поскольку они включают в себя все упоминания COVID-19 в свидетельствах о смерти”, – сказал Ник Стрип, представитель управления статистики.

В отличие от ежедневных данных, публикуемых правительством, которые показывают только случаи смерти в больницах, эти цифры включают и другие смертельные случаи, как например, в домах престарелых.

Отмечается, что половина смертей, зарегистрированных в Лондоне за 14 неделе связаны с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.

В Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 270 новых случаев.