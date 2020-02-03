По состоянию на понедельник, число погибших в результате вспышки нового коронавируса увеличилось на 56 и сейчас составляет 350.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В провинции Хубэй, эпицентре вспышки, было обнаружено еще 2103 случая, в результате чего общее количество заболевших по состоянию на 2 февраля составило 11 177 человек.

В столице провинции Хубэй городе Ухань, где, как считается, возник вирус, сообщили о 41 новой смерти. В общей сложности в Ухане уже умерли 265 человек.

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Число новых подтвержденных случаев выросло на 1033 в Ухане. Напомним, что провинция находится под карантином: дороги перекрыты, а общественный транспорт не работает. По всему Китая вводят все больше запретов на поездки и на выезд из страны.

Китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань заявил, что ученые могут разработать вакцину от нового типа коронавируса 2019-нКоВ за три месяца.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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