Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению.

Так, по состоянию на 02:00 26 января 30 провинций (автономных районов и муниципалитетов) сообщили о 769 новых подтвержденных случаях заражения – 137 тяжелых случаях, 24 смертях (все в провинции Хубэй).

По состоянию на 24:00 26 января Национальная комиссия по здравоохранению получила данные о 2744 подтвержденных случая в 30 провинциях (автономных районах и муниципалитетах), 461 тяжелом случае. Жертвами коронавируса стали 80 человек. У 5794 человек подозревается заражение.

В настоящее время выявлено 32 799 тесных контактов с зараженными.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

25 января лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются, и ситуация является непростой. Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 1372 случая заболевания, 41 человек скончался.