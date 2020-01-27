Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению.
Так, по состоянию на 02:00 26 января 30 провинций (автономных районов и муниципалитетов) сообщили о 769 новых подтвержденных случаях заражения – 137 тяжелых случаях, 24 смертях (все в провинции Хубэй).
По состоянию на 24:00 26 января Национальная комиссия по здравоохранению получила данные о 2744 подтвержденных случая в 30 провинциях (автономных районах и муниципалитетах), 461 тяжелом случае. Жертвами коронавируса стали 80 человек. У 5794 человек подозревается заражение.
В настоящее время выявлено 32 799 тесных контактов с зараженными.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
25 января лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются, и ситуация является непростой. Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 1372 случая заболевания, 41 человек скончался.
- В Канаде подтвердили первый случай заражения опасным коронавирусом нового типа 2019-nCoV из Китая. Также случаи заражения были зафиксированы в 3 штатах США.
- 24 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о создании оперативного штаба в связи со вспышкой опасного коронавируса в Китае и призвал украинцев не волноваться.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 января отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса нового типа.