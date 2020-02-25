Количество граждан Украины, считающих, что действия новой власти оправдали их надежды, снизилась почти в два раза за последние пять месяцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Доля респондентов, которые ответили, что действия новой власти оправдали их надежды, по сравнению с октябрем уменьшилась с 23% до 13%, неизменной (5%) осталась доля тех, кто отвечает, что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали.

С 9 % до 20% возросла доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд.

С 12% до 19% возросла доля тех, кто ответил, что от новой власти они ничего хорошего не ожидал, так и произошло, с 6% до 13% – что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали.

С 40% до 25% уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.