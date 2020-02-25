Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Доля респондентов, которые ответили, что действия новой власти оправдали их надежды, по сравнению с октябрем уменьшилась с 23% до 13%, неизменной (5%) осталась доля тех, кто отвечает, что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали.
С 9 % до 20% возросла доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд.
С 12% до 19% возросла доля тех, кто ответил, что от новой власти они ничего хорошего не ожидал, так и произошло, с 6% до 13% – что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали.
С 40% до 25% уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3 % с вероятностью 0,95.
- Согласно данным социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг” в конце января, уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому упал еще на 7 %.
- Ранее сообщалось, что рейтинг доверия Президенту Украины Владимиру Зеленскому упал на 16 процентов по сравнению с октябрем 2019 года.