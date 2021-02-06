Количество людей, получивших прививку от коронавируса COVID-19, превысило количество заболевших за все время пандемии.

Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает VOA.

По его словам, это хорошие новости и замечательное достижение за такой короткий срок. Но есть почти 130 стран с 2,5 миллиардами человек, которые не поставили ни одной дозы вакцины.

Кроме того, 75 % всей вакцинации от COVID-19 во всем мире проведено только в 10 странах.

В связи с этим глава ВОЗ призвал государства, которые уже вакцинировали медработников и людей пожилого возраста, поделиться препаратами с другими странами.

“Чем больше времени уходит на вакцинацию наиболее подверженных риску людей во всем мире, тем больше возможностей для мутации вируса”, – объяснил Гебрейесус.

Он добавил, что один из способов сделать более бедные страны менее зависимыми от более богатых – это наращивать производство вакцин во всем мире.