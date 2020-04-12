Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Так, в Украине выписаны 89 человек, среди них семь медработников. Умерло 83 человека. Показатель выздоровления в Украине уже второй день превышает количество умерших от COVID-19.
Случаи смертей зарегистрировано в 18 областях Украины. В этой группе лица от 50 лет и старше – 85,5%.
Стоит отметить, что 82 % умерших имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.
- В Вооруженных силах Украины по состоянию на 12 апреля коронавирус выявили у 18 военнослужащих.
- За 11 апреля еще 20 киевлян заболели коронавирусом.
- По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19.