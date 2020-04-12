В Украине уже второй день подряд число выздоровевших от коронавируса превышает число умерших.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Так, в Украине выписаны 89 человек, среди них семь медработников. Умерло 83 человека. Показатель выздоровления в Украине уже второй день превышает количество умерших от COVID-19.

Случаи смертей зарегистрировано в 18 областях Украины. В этой группе лица от 50 лет и старше – 85,5%.

Стоит отметить, что 82 % умерших имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.