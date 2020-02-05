Об этом сообщается в отчете на сайте Всемирной организации здравоохранения.

В Китае подтвержден 20 471 случай заболевания 2019-nCov. Подозрения на коронавирус обнаружены у еще 23 214 человек. В тяжелом состоянии находятся 2 тыс. 788 пациентов. Всего от заболевания скончались 425 человек, в основном пожилые люди с наличием одного или двух хронических заболеваний. При этом свыше 680 человек выздоровели.

Вне Китая вирусом заболели 176 человек в 24 странах: в Таиланде (25), Сингапуре (24), Японии (21), Южной Корее (16), Австралии (13), Германии (12), США (11), Малайзии (10), Вьетнаме (10), Франции (6), ОАЭ (5), Канаде (4), Индии (3), на Филиппинах (3), по 2 человека – в Италии, в России и Великобритании, по 1 – в Камбодже, Непале, на Шри-Ланке, в Бельгии, Финляндии, Испании и Швеции.

Единственный летальный случай за пределами Китая зафиксирован на Филиппинах.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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