Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что по делу о перестрелке в Броварах были задержаны еще несколько человек в двух областях.

Об этом Геращенко сообщил на своей странице в Facebook.

“На въезде в Винницкую область полицейские задержали еще пятерых участников криминальных разборок в Броварах передвигавшихся на белом джипе BMW. Таким образом общее число установленных и задержанных лиц участвовавших в переделе чёрного рынка маршрутных перевозок достигло 21-го”, – написал он.