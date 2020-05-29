Об этом Геращенко сообщил на своей странице в Facebook.
“На въезде в Винницкую область полицейские задержали еще пятерых участников криминальных разборок в Броварах передвигавшихся на белом джипе BMW. Таким образом общее число установленных и задержанных лиц участвовавших в переделе чёрного рынка маршрутных перевозок достигло 21-го”, – написал он.
- В Броварах сегодня утром произошла масштабная перестрелка. По предварительной версии полиции, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.
- В ходе массовой стрельбы в Броварах полицией были задержаны 11 человек.
- В Киевской области правоохранители ввели план-перехват из-за перестрелки в Броварах.