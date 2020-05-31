В воскресенье в Российской Федерации число заражений коронавирусом возросло до 405843 тысяч.

Об этом говорится в материале международного информационного агентства Reuters.

В воскресенье в России зафиксировали 9268 новых случав коронавируса. Общее число заболеваний увеличилось до 405843.

По официальным данным, за последние 24 часа от COVID-19 умерло 138 человек, что привело к общему числу жертв в 4693 человека.

Отметим, Россия входит в тройку стран, которые являются эпицентрами пандемии коронавируса, наряду со США и Бразилией.