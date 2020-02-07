Количество туристов, заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, выросло втрое и теперь составляет 61 случай.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

На данный момент круизный лайнер находится на карантине около порта Йокогама в Японии.

За сутки коронавирус диагностировали еще у 41 человека.

Таким образом, общее число заболевших составляет 61 человек.

В ведомстве пояснили, что проверки на наличие вируса у пассажиров лайнера начались после того, как у одного из туристов диагностировали коронавирус.

Также в министерстве пояснили, что среди заразившихся есть пожилые люди, а также иностранные граждане.

Как известно, по итогам проверки 3 февраля вирус был обнаружен только у 10 человек.

Всего на борту находится 2 тысячи 666 пассажиров и около тысячи членов экипажа.

Ранее генеральный директор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский заявлял, что в Украине на данный момент нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. При этом, среди украинцев на круизном лайнере Diamond Princess, который отправили на карантин из-за вспышки вируса возле берегов Японии, таких случаев тоже нет.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.