Число жертв коронавируса возросло до 908 человек

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
По всему Китаю инфицированы 40 171 человек, а 187 518 находятся под медицинским наблюдением.
Между тем, на круизном судне, находящемся на карантине в Японии, еще у 60 человек оказался положительный результат на вирус. Это означает, что 130 из 3700 пассажиров заражены. Лайнер Diamond Princess находится на двухнедельном карантине у берегов Иокогамы после того, как у пассажира, ранее высадившегося в Гонконге, оказался положительный результат.
Зараженных пассажиров снимают с судна и отправляют на лечение в близлежащие больницы.
Согласно последним данным, 3 281 пациент был вылечен и выписан из больниц.
Кроме того, в Китае завершился лунный Новый год и миллионы людей вышли на работу.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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