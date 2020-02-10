Число жертв коронавируса возросло до 908 человек

По состоянию на 10 февраля в Китае жертвами коронавируса стали 908 человек - за сутки умерли 97.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По всему Китаю инфицированы 40 171 человек, а 187 518 находятся под медицинским наблюдением.

Между тем, на круизном судне, находящемся на карантине в Японии, еще у 60 человек оказался положительный результат на вирус. Это означает, что 130 из 3700 пассажиров заражены. Лайнер Diamond Princess находится на двухнедельном карантине у берегов Иокогамы после того, как у пассажира, ранее высадившегося в Гонконге, оказался положительный результат.

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Зараженных пассажиров снимают с судна и отправляют на лечение в близлежащие больницы.

Согласно последним данным, 3 281 пациент был вылечен и выписан из больниц.

Кроме того, в Китае завершился лунный Новый год и миллионы людей вышли на работу.