Официальное количество погибших от тайфуна Фанфон (Phanfone) увеличилось до 47 человек и, вероятно, будет продолжать расти, так как еще девять человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Национальный совет по уменьшению опасности бедствий и управлению ими (NDRRMC) заявил, что погибшие были из четырех регионов центральных Филиппин и северо-восточной окраины острова Минданао на юге Филиппин.

Агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что 16 человек погибли в Илоило, пять в Капизе, пять в Аклане, один в Себу, один в Южном Лейте, пять в Лейте, один в Билиране, пять в Восточном Самаре, один в Самаре, пять в Восточном Миндоро и два в Западные провинции Миндоро. По меньшей мере 140 человек получили травмы.

В большинстве случаев смерти – это утопление, поражение током или падение деревьев.

Тайфун уже нанес ущерб в размере более 1 миллиарда песо (примерно 19,7 миллиона долларов США).