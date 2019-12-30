Об этом сообщает агентство Xinhua.
Национальный совет по уменьшению опасности бедствий и управлению ими (NDRRMC) заявил, что погибшие были из четырех регионов центральных Филиппин и северо-восточной окраины острова Минданао на юге Филиппин.
Агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что 16 человек погибли в Илоило, пять в Капизе, пять в Аклане, один в Себу, один в Южном Лейте, пять в Лейте, один в Билиране, пять в Восточном Самаре, один в Самаре, пять в Восточном Миндоро и два в Западные провинции Миндоро. По меньшей мере 140 человек получили травмы.
В большинстве случаев смерти – это утопление, поражение током или падение деревьев.
Тайфун уже нанес ущерб в размере более 1 миллиарда песо (примерно 19,7 миллиона долларов США).
- 26 декабря сообщалось, что жертвами тайфуна Phanfone, который прошел в канун Рождества на Филиппинах, стали 13 человек.