В Китае отрицают, что коронавирус нового типа был разработан в лаборатории.

Об этом идет речь в материале немецкой медиакомпании Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Китая Ван Йи заявил, что судебные иски против Китая в связи с пандемией коронавируса, имеют “нулевое фактологическое основание в законодательстве или международном праве”.

Он добавил, что Китай стал жертвой глобальной пандемии наряду с другими странами.

“К нашему сожалению, в дополнение к бушующему новому коронавирусу, в США также распространяется политический вирус, который использует все возможности для нападок и дискредитации Китая. Некоторые американские политики, не обращая внимания на основные факты, сфабриковали много лжи”, – добавил он.

Ван Йи также назвал ложью утверждения президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус просочился из лаборатории в Ухане.

Китайский чиновник добавил, что те, кто возбуждает подобные судебные иски против Китая, “живут во сне и унижают себя”.

Ранее, на сайте министерства иностранных дел Китая накануне разместили статью под названием “24 нелепых обвинения во лжи”. В материале утверждалось, что американские журналисты и политики намерено пытались “переложить вину на Китай” в борьбе с пандемией коронавируса.