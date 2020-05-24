Об этом идет речь в материале немецкой медиакомпании Deutsche Welle.
Министр иностранных дел Китая Ван Йи заявил, что судебные иски против Китая в связи с пандемией коронавируса, имеют “нулевое фактологическое основание в законодательстве или международном праве”.
Он добавил, что Китай стал жертвой глобальной пандемии наряду с другими странами.
“К нашему сожалению, в дополнение к бушующему новому коронавирусу, в США также распространяется политический вирус, который использует все возможности для нападок и дискредитации Китая. Некоторые американские политики, не обращая внимания на основные факты, сфабриковали много лжи”, – добавил он.
Ван Йи также назвал ложью утверждения президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус просочился из лаборатории в Ухане.
Китайский чиновник добавил, что те, кто возбуждает подобные судебные иски против Китая, “живут во сне и унижают себя”.
Ранее, на сайте министерства иностранных дел Китая накануне разместили статью под названием “24 нелепых обвинения во лжи”. В материале утверждалось, что американские журналисты и политики намерено пытались “переложить вину на Китай” в борьбе с пандемией коронавируса.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у США есть “множество доказательств” того, что вспышка коронавируса COVID-19 началась в лаборатории в Ухане.
- СМИ, подконтрольное Коммунистической партии Китая, опровергло утверждения администрации президента Дональда Трампа о том, что новый коронавирус был изобретен в лаборатории.