Компания Tesla опубликовала свой первый отчет о чистой прибыли в 2020 году - и эта прибыль не от продаж автомобилей.

Об этом сообщает телеканал CNN.

11 штатов США требуют, чтобы автопроизводители к 2025 году продавали определенный процент автомобилей с нулевым уровнем вредных выбросов. Если они не могут этого сделать, автопроизводители должны покупать регуляторные лимиты у другого автопроизводителя, который соответствует этим требованиям, например Tesla.

Ведь Tesla продает исключительно электромобили.

Для Tesla это прибыльный бизнес: за последние пять лет это принесло 3,3 миллиарда долларов, что составляет почти половину только в 2020 году. Регуляторные лимиты в размере 1,6 миллиарда долларов, полученные в прошлом году, значительно превзошли чистую прибыль Tesla в размере 721 миллион долларов, а это означает, что в противном случае Tesla в 2020 году понесла бы чистый убыток.

“Эти парни теряют деньги, продавая автомобили. Они зарабатывают деньги, продавая регуляторные лимиты”, – сказал Гордон Джонсон из GLJ Research и один из крупнейших инвесторов Tesla (TSLA).

Высшее руководство Tesla признает, что компания не может постоянно рассчитывать на этот источник денежных средств.

“Это всегда область, которую нам чрезвычайно сложно прогнозировать. В долгосрочной перспективе продажа регуляторных лимитов не будет существенной частью бизнеса. Возможно, что в течение нескольких кварталов это еще будет актуально”, – сказал главный финансовый директор Tesla Захари Киркхорн.

11 штатов, которые потребуют, чтобы определенный процент автомобилей был автомобилями с нулевым уровнем выбросов, – это Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Орегон, Род-Айленд и Вермонт.